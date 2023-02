Padova, violenza sessuale, 18enne dalla comunità finisce in carcere

Violenza sessuale contro le donne

Padova, 19 febbraio 2023 - La Polizia di Padova ha arrestato un giovane di 18 anni, destinatario della misura di custodia cautelare in carcere emessa dalla sezione minorenni della Corte d'Appello di Venezia in aggravamento della misura del collocamento in comunità, cui era già sopposto, per una condanna in secondo grado per violenza sessuale. L'episodio che ha portato alla condanna del giovane risale al gennaio dello scorso anno, a Padova, quando era ancora minorenne. Dopo aver avvicinato una ragazza, l'aveva aggredita baciandola sul collo e molestandola. La ragazza aveva reagito, chiamando aiuto e riuscendo a liberarsi. Il giovane è stato condotto all'Istituto penale per Minorenni di Bologna.