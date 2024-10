Incendio Zara a Padova, in fiamme il magazzino del centro storico. Blackout per 7.000 utenze

Padova, 28 ottobre 2024 - È andato a fuoco il magazzino del maxistore Zara nel centro storico di Padova: nessun ferito, ma lo stabile è stato evacuato. Sono rimasti senza corrente per ore i negozi e famiglie – il sindaco ha parlato di “7.000 utenze interessate” – che vivono nella zona: i disagi sono rientrati solo interno alle 11 di questa mattina.

È successo stanotte nel negozio del noto brand spagnolo che si trova in piazzetta Cappellato Pedrocchi. Le cause dell'incendio – che avrebbe distrutto il magazzino – sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, ma si ipotizza che possa essere scaturito da un quadro elettrico difettoso nei sotterranei.

Cosa è successo

L’incendio è divampato nei magazzini interrati del negozio di abbigliamento. A dare l’allarme poco dopo le 3 di lunedì 28 ottobre, sono stati gli abitanti del palazzo, svegliati da un fortissimo odore di fumo. Le fiamme si sono propagate molto velocemente, anche a causa dei materiali della merce stipata.

Evacuato il palazzo

Nessuna persona è rimasta ferita, ma si è reso necessario evacuare l'intero condominio dove si trova il negozio per i fumi che hanno invaso i locali dello stabile. Le fiamme sono state spente nel giro di un'ora, evitando che le fiamme aggredissero lo stabile e quelli confinanti.

Blackout per 7mila utenze

"Un significativo guasto alla linea elettrica le cui cause sono ancora in via di definizione dalle 9.30 circa sta interessando vaste porzioni del centro storico”, scriveva suo social questa mattina il sindaco do Padova, Sergio Giordani.

“Siamo in contatto costante con Enel – ha aggiunto – che rapidamente si è messo all’opera per risolvere la situazione e già in questo momento da 7.000 utenze interessate siamo passati a circa 700 con ripristino per le altre. Il lavoro dei tecnici di Enel continua e vi terrò aggiornati”.