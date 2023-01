Padova, innovazione 'made in Italy': cannone "spara nebbia" per abbattere le polveri sottili

Il cannone spara nebbia usato per abbattere le polveri sottili

Padova, 22 gennaio 2023 - É di un'azienda padovana l'innovativo strumento che potrebbe aiutare ad abbattere l’insidioso Pm 2,5, inquinante invisibile presente nell'aria.

Viene descritto come un 'cannone spara-nebbia' per abbattere polveri inquinanti lo strumento appena immesso sul mercato dall'azienda di Padova Idrobase Group.

Il primo 'cannone' a 120 bar è capace di eiettare miliardi di micro-gocce leggermente più grandi delle particelle inquinanti di Pm2.5 presenti nell'aria, garantendone il completo abbattimento al suolo ed evitando in questo modo che la popolazione lo respiri.



Lotta alle polveri sottili

"L'esposizione alle polveri sottili è un'acclarata causa di cancro ai polmoni, al colon ed all'intestino e le aree e le città industriali sono quelle a maggior rischio - solo in Europa si stimano oltre ‪400.000‬ morti all'anno - soprattutto nei Paesi in rapida crescita economica", ricordano gli esperti della società padovana sul sito aziendale. "Per Idrobase Group, il 2023 sarà un ulteriore anno di sfide sui mercati globali" ha commentato il co-presidente del gruppo di Borgoricco, Bruno Ferrarese. Ferrarese indica una potenzialità di crescita del 20% nel fatturato, chiusosi positivamente anche nel 2022, nonostante l'incendio, che a luglio distrusse uno dei magazzini, il cui nuovo capannone sarà significativamente inaugurato ad un anno di distanza assieme a rinnovati uffici aziendali".

Proprio il cannone è stato utilizzato durante la demolizione del capannone distrutto dall'incendio, evitando la produzione di polveri sottili.



Con Università di Padova per sanificare ambienti dal Covid

La Idrobase Group ha anche immesso sul mercato il Bkm destinato ad eliminare virus, tra cui il Covid, e di cui ha presentato la versione 3.0, frutto della ricerca con l'Università di Padova destinata a mantenere salubri ambienti ampi fino a 200 metri quadri. Il purificatore d'aria per ambienti indoor sfrutta la tecnologia Uv-C per abbattere direttamente i patogeni.

In questo quadro, il co-presidente Ferrarese evidenzia ancora che il 2023 "sarà un anno indirizzato ad una crescente internazionalizzazione del nostro business, per questo, a fine mese, saremo impegnati in una missione commerciale, che toccherà Stati Uniti e Giappone, mentre in Korea e Vietnam stringeremo nuovi accordi per migliorare la nostra presenza sui mercati del Far East".