Vertenza Sàfilo, "Longarone sito non strategico" ma c’è interesse ad acquisizione

La vertenza Safilo discussa in Regione Veneto con azienda e sindacati

Padova, 22 febbraio 2023 - "L'advisor aziendale ha dichiarato la concreta probabilità dell'acquisizione del sito da parte di importanti players del settore dell'occhialeria". Sono queste le parole usate dalle rappresentanze di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil nella nota stampa inviata a seguito della chiusura dell'incontro in Regione tra il vertici di Safilo (era presente anche l'Ad Angelo Trocchia) e le organizzazioni sindacali da poco conclusosi a Venezia.



Sindacati: "mantenimento occupazione"

"L'azienda - si legge nella nota congiunta dei tre sindacati - ha drammaticamente confermato la non strategicità del sito di Longarone". Una notizia non gradita: "Le organizzazioni sindacali ritengono che la posizione aziendale non sia accettabile anche a fronte degli impegni presi al Ministero dello Sviluppo nel 2019 - spiegano nella nota congiunta i tre segretari regionali Giampietro Gregnanin della Uiltec Uil, Stefano Zanon della Femca Cisl e Michele Corso della Filctem Cgil del Veneto. - Si ritiene altresì che, ogni possibile operazione industriale non possa prescindere dal mantenimento del numero attuale dei dipendenti e dalla salvaguardia delle loro professionalità. Ritengono positiva l'azione della Regione Veneto a supporto della vertenza".

Regione"Obiettivo è continuità produttiva"

“Abbiamo chiesto all'azienda di rafforzare le relazioni con il sindacato rispetto all'andamento dei vari siti aziendali e un ulteriore approfondimento sul sito di Longarone”. Così l'assessore al Lavoro della Regione Veneto, Elena Donazzan in una nota che segue la fine dell'incontro di questa mattina tra Safilo e sindacati sul futuro dello stabilimento della multinazionale dell'occhialeria nel Bellunese. “L'obiettivo per noi - ha aggiunto Donazzan - è la continuità produttiva del sito di Longarone e la salvaguardia di tutti i lavoratori. La forza del settore dell'occhialeria è nota in Italia e nel mondo”.