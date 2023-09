Carabinieri, De Liso entra in comando alla Legione Veneto: “Lavorerò per questa terra, fiero di servire i cittadini”

Padova, 5 settembre – È stato accolto questa mattina in pompa magna a Padova il generale Giuseppe De Liso, il carabinierie antimafia entrato al comando della Legione Carabinieri del Veneto. Dopo aver arrestato 400 affiliati di Cosa Nostra in due anni, De Liso è la mente che ha incastrato il boss Matteo Messina Denaro, ricercato da 30 anni. Un bilancio brillante messo a segno in soli due anni di servizio a Palermo. E ora il 57enne generale di brigata è arrivato in Veneto per prendere il testimone passato da Giuseppe Spina, trasferito in Sicilia.

“La mia venuta in Veneto è stata una decisione del mio comandante generale, che ringrazio per l'ulteriore manifestazione di stima che ha avuto nei miei confronti”, ha detto oggi De Liso al margine della cerimonia organizzata in suo onore alla presenza delle autorità. “Lavorerò per questa terra con la stessa passione e la stessa determinazione con cui ho lavorato nel percorso della sua carriera. Sono fiero di poter servire i cittadini del Veneto”.

Zaia: “Non abbassare la guardia sulle mafie in Veneto”

“L'importante è non abbassare la guardia e tenere salda la collaborazione tra le forze dell'ordine, ovviamente la magistratura e le istituzioni pubbliche. Questa è la formula vincente per contrastare il pericolo di infiltrazioni mafiose nella nostra regione”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine della cerimonia di cessione del comando a Giuseppe De Liso della Legione Carabinieri Veneto, svoltasi questa mattina nella sede del Comando provinciale dei carabinieri di via Rismondo, a Padova.

Il passaggio del testimone

Stamattina a Padova c’era anche il governatore Luca Zaia ad accogliere il nuovo comandante dei carabinieri del Veneto. Zaia ha presenziato alla cerimonia per il passaggio di consegne del comando della Legione Carabinieri Veneto, tra l'uscente generale Giuseppe Spina – trasferito in Sicilia – e il subentrante generale Giuseppe de Liso. “In questa occasione, in cui saluta la nostra regione per assumere un prestigioso incarico in Sicilia – ha sottolineato Zaia – esprimo a nome di tutti i veneti un ringraziamento e un sentimento di riconoscenza al generale Spina per l'attenzione e l'impegno che in questi due anni ha dimostrato a favore della nostra collettività”.

“Con lui al comando della Legione Veneto – ha aggiunto – i nostri cittadini hanno continuato a trovare nell'Arma un efficace azione di contrasto alla criminalità e una costante attenzione alle loro esigenze di sicurezza e di legalità. Ora che assumerà un nuovo comando, che ne arricchirà la già importante carriera, auguro a lui e ai suoi uomini ancora tante soddisfazioni professionali”. Nell'occasione, il governatore ha rinnovato al generale De Liso il benvenuto, unito all'augurio di buon lavoro e all'offerta di ogni collaborazione, dove istituzionalmente possibile.