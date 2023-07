Incidente sull’A4, coinvolto il prefetto di Padova: morto un motociclista, lui illeso

Padova, 10 luglio 2023 – È stato coinvolto nel grave incidente avvenuto questa mattina sull’A4 il neo prefetto di Padova, Francesco Messina. Era alla guida della sua auto nelle vicinanze di Milano, tra viale Certosa e Cormano, quando intorno alle 6.30 del mattino è avvenuto lo scontro. Un impatto fortissimo sulla carreggiata in direzione di Venezia che ha causato la morte di un motociclista di 34 anni, deceduto sul colpo. Messina è rimasto illeso.

Cosa è successo: la dinamica dell’incidente

Secondo una primissima ricostruzione della Polstrada, il centauro sarebbe caduto da solo dalla moto, senza entrare in collisione con nessun mezzo. Subito dietro di lui viaggiava il prefetto di Padova con la propria auto. Messina avrebbe fatto in tempo a frenare, ma un camion che arrivava sulla carreggiata avrebbe travolto il 24enne, deceduto prima dell’arrivo dei soccorritori.

Il prefetto patavino non ha riportato conseguenze fisiche, la sua auto non è stata sequestrata ed è già rientrato al lavoro a Padova, nel suo ufficio di Palazzo Santo Stefano. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica e le responsabilità dello scontro fra i mezzi: al momento non è chiaro se l’auto di Messina abbia colpito la moto o sia stato un altro mezzo. Originario di Catania, Messina è fresco di nomina. Dal 2007 al 2009 è stato capo della squadra mobile di Milano, dopo aver lavorato nella sezione omicidi e prima nella sezione antirapina e nella Dia del capoluogo lombardo.