Scontro frontale tra auto nel Padovano: è morto un sergente americano, gravissimo il passeggero

Padova, 14 agosto 2023 – Terribile scontro frontale sulla Postumia, un sergente americano è morto nello schianto. Grave anche il passeggero dell’auto, un 47enne di Padova. È successo questa notte lungo la SR53, all'altezza del km 21 nel comune padovano di Cittadella, dove una Ford Fiesta e una Mercedes sono entrate in collisione per motivi ancora tutti da accertare. La vittima è un militare 31enne in servizio alla Caserma Ederle di Vicenza. Ad accorgersi dell'incidente è stata un'ambulanza in transito della Croce Rossa, che ha notato le due vetture: una era finita fuori strada nel canale, l'altra completamente distrutta.

È accaduto intorno all’1.30 di questa notte. L'uomo era alla guida di una Ford Fiesta che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Mercedes che proveniva dal senso opposto. Nell'impatto, l'utilitaria è finita in un fossato con 50 centimetri d’acqua. Completamente distrutta dall’impatto con l’altra autovettura, il militare è morto tra le lamiere dell’abitacolo. È invece rimasto ferito in maniera seria un uomo di 47 anni, che sedeva al suo fianco ed è ora ricoverato in ospedale a Cittadella con fratture multiple.

I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento e da Padova con l'autogrù, hanno estratto il conducente dell'altra vettura, una Mercedes, che è stato preso in cura e stabilizzato dal personale sanitario per essere trasferito all'ospedale di Padova. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo l'alba.