Padova: botte, minacce e violenze psicologiche alla compagna. Arrestato pensionato 74enne

Padova, 30 giugno 2024 – Violenze reiterate alla compagna, nonostante l’ammonimento del questore di Padova, concluse solo con il suo arresto. L’accusato è un pensionato 74enne residente nel Padovano, mentre la vittima è la convivente – di 25 anni più giovane – con cui intratteneva una relazione sentimentale. Una vicenda fatta di violenze psicologiche e fisiche, anche in pubblico, tra cui degli schiaffi “educativi” ammessi davanti agli agenti delle forze dell’ordine.

Un mese fa, l’uomo aveva aggredito la compagna, vietandole poi di utilizzare il proprio cellulare e arrivando a minacciarla con un coltello. Terrorizzata, la 49enne si è precipitata fuori di casa, dove è stata notata dai passati che, resisi conto della gravità della situazione, hanno allertato la polizia. Dopo essere stata assistita da un agente, la donna ha sporto denuncia.

Ma le pressioni psicologiche del compagno sono state così forti da convincerla a ritirarla. La 49enne ha contattato quindi il poliziotto che l'aveva soccorsa in strada per far decadere le accuse sul convivente, ma le lacrime, l’agitazione e il tono basso con cui parlava non l’hanno convinto. Infatti, pochi minuti dopo, la donna ha confidato all’agente che non era stata libera di parlare in quanto il 74enne era con lei, e ha lasciato intendere di essere stata aggredita nuovamente. L’interlocutore è rimasto quindi al telefono per sincerarsi che non le accadesse nulla, mentre ha richiesto l’intervento di due colleghi presso la residenza dei due.

Gli agenti hanno trovato la donna dolorante alla testa e al costato, con un esteso livido al braccio. Da qui il ricovero all’ospedale Sant’Antonio per una costola fratturata, con una prognosi di 21 giorni. Il compagno ha ammesso ai poliziotti di averla strattonata e colpita alla spalla, citando anche degli schiaffi dati “a scopo educativo”. Tanto è bastato – insieme all’aggressione del mese scorso e ad episodi antecedenti di schiaffi, calci e morsi – ad arrestare il pensionato, con tanto di convalida espressamente richiesta dalla Procura.

Il 74enne è detenuto nella casa circondariale di Padova.