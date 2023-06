Padova, chiude "Il 23 dischi": regno dei vinili, da mezzo secolo sulla piazza

Padova, 25 giugno 2023 - Non il classico negozio di musica. Cinquant'anni sulla piazza a proporre novità, dischi introvabili, arrivati dagli Usa e dal resto del mondo, hanno fatto de "Il Ventitré dischi" un passaggio irrinunciabile anche per molti artisti che si sono trovati a passare a Padova. Un'istituzione nel campo della produzione musicale, “il 23” si appresta ad abbassare le serrande, dopo mezzo secolo da protagonista. Passando indenne tutte le mode, dal vinile, alle audiocassette, ai cd, ai supporti video - nonostante la concorrenza del web - ritornando all'origine, il vinile, che si è imposto nuovamente.

Le 6 vetrine di via Barbarigo (zona Duomo a Padova), sormontate dall'iconica scritta al neon 'Il Ventitré' - numero civico originario dell'immobile - sono state la calamita per generazioni di clienti, una casa per decine di artisti. Oggi vi entrano i nipoti di chi negli anni '70-'80 cercava qui i famosi 'bucati' americani, i dischi d'importazione Usa che nessun altro aveva.

Maurizio Boldrin, 75 anni, titolare de "il 23”, un passato da batterista di livello, con artisti come Pino Donaggio, Milva e molti altri, spiega che l'esercizio chiuderà perché "non c'era alternativa". L'età di chi lo ha gestito per tanto tempo, 7 giorni su 7, e l'impossibilità di lasciarne le redini ad altri.

Ultimo giorno: 31 luglio

Da oggi, 25 giugno, inizierà la fase di chiusura della bottega, che abbasserà le serrande entro la fine di luglio. Il conto alla rovescia è puntato sul 31 luglio: per tutto il mese sconti progressivamente più alti, svuotamento definitivo degli scaffali. Le foto appese nel negozio con le icone di blues, rock e del jazz passate di qui, testimoniano che “il 23” per mezzo secolo è stato passaggio obbligato per gli amanti della buona musica, e degli artisti che cercavano nei contenitori, come semplici clienti, rarità e long playing difficili da reperire altrove.

Solo per citarne in epoca recente, Roger Daltrey (la voce degli Who), Daiana Krall, e anche Toni Servillo - ricorda Boldrin - fresco di Oscar, in tournée a Padova non resistette al richiamo delle copertine - con le scritte a mano con i pennarelli a punta grossa "da non perdere", "fantastico", "rarità" - esposti sulle vetrine del '23'.

Un pezzo di storia

La chiusura de "Il 23 dischi” è una brutta notizia, lo si legge nei numerosi post lasciati sui social dai frequentatori più affezionati che, con i loro messaggi tra amarcord e ricordi dicono addio a un pezzo di storia, di vita. Eccone alcuni. "Era il lontano 1986 quando entrai per comprare dei dischi dei Jackson 5 grazie anche a voi con l acquisto nell'88 di Tougher Than Leather dei Run Dmc iniziò l amore per il Rap… GRAZIE Daniele Morgan e Maurizio Boldrin la mia grossa collezione di vinili la devo anche a voi", scrive Francesco Ronie Bali.

Ricorda Otello Savoia "Da quando nel ‘75 mi sono iscritto all’università a Padova e ho scoperto il 23 dischi , ho riempito la mia casa di vinili e poi di cd e poi ancora di vinili. In assoluto la mia vetrina e il mio negozio preferiti, e che dire di Maurizio? E poi Daniele , marco, Orietta! Mi mancherete! Grazie per avermi arricchito culturalmente".

Per Francesca Chiara quello trascorso a il 23 è un tempo che non tornerà più: "Ci passavo ore… ORE! Oltre alla musica avevo una passione per le copertine, per le foto, per le grafiche e sfogliavo lp e cd all’infinito. Dovevo andarci da sola perché mi ci voleva troppo tempo… E adesso chiude. Non passerò mai più di lì. Mai più".

"Dopo mezzo secolo chiude lo storico negozio di dischi il “23”, regno del vinile quando la musica era “vera”", il post di Marco Sarain.