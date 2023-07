Padova, urla “Allah Akbar” e minaccia i passanti con un coltello vicino al monumento alle Torri Gemelle: arrestato 34enne

Momenti di paura ieri sera a Padova quando un uomo, nella zona del monumento alle Torri Gemelle, ha iniziato a urlare parole come “Allah Akbar” e a minacciare i passanti con un coltello. L’autore del gesto è risultato essere un cittadino pakistano di 34 anni, arrestato poco dopo dalle volanti della Questura di Padova.

L’intervento della polizia

Gli agenti, giunti sul posto dopo una chiamata al 113, hanno raccolto le testimonianze di due passanti che hanno riferito di essere stati minacciati con un coltello. Subito dopo, l'uomo è stato segnalato nei pressi del fiume Piovego, immerso in acqua. Alla vista dei poliziotti è scappato, e ha preso una bottiglia di vetro da terra, l'ha rotta e l'ha usata per minacciarli. Infine, l'uomo è stato bloccato e accompagnato in ospedale, dove tuttora è ricoverato per accertamenti sanitari.

Nei suoi confronti il magistrato di turno ha disposto l'arresto per minaccia a pubblico ufficiale, e sono stati sottoposti a sequestro due coltelli trovati in suo possesso. Sono in corso accertamenti sulla sua posizione sul territorio nazionale.