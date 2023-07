Patrick Zaki torna in Italia, la rettrice di Padova: “Festeggiamo, è un uomo libero”

Padova, 20 luglio 2023 – Patrick Zaki verrà rilasciato oggi dalla polizia egiziana dopo tre anni di reclusione e in Italia già si festeggia. Esulta la rettrice dell’Università Padova, Daniela Mapelli, da sempre in prima linea a difesa del ricercatore: “Grande gioia per l’ateneo patavino”.

È stato un colpo di scena improvviso quello della grazia al ricercatore egiziano, arrivata il giorno dopo una condanna a tre anni inflitta dal tribunale egiziano. Oggi è il gran giorno: secondo alcune fonti giornalistiche egiziane, Patrick dovrebbe essere rilasciato “a fine giornata” dal carcere di Nuova Mansura, sulla costa del delta del Nilo. Poi un volo internazionale lo porterà In Italia, dove lo aspetta la fidanzata Reny Iskander.

Padova festeggia: “Zaki uomo libero”

“Con Zaki gioiscono istituzioni, società civile, comunità accademiche, cittadine e cittadini di tutto il mondo che si erano schierati con forza a favore della sua scarcerazione”, afferma la rettrice Daniela Mapelli. “L'Università di Padova, che fa della libertà la sua cifra fondante, festeggia oggi Patrick Zaki, uomo libero”. Ad attendere l’attivista fuori dal carcere ci sono i genitori. Dopo la scarcerazione, Patrick raggiungerà la fidanzata a Reny Iskander in Italia. “La notizia della grazia e del ritorno a breve in Italia di Patrick Zaki – aggiunge la rettrice di Padova – è per tutta la comunità che forma l'ateneo patavino una grande gioia. Una felicità ancor più forte dopo la condanna che ci aveva lasciati attoniti e affranti”.