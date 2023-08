Padova installa i primi semafori per proteggere i distratti dallo smartphone: ecco come funzionano

Padova, 17 agosto 2023 – Per proteggere i distratti da smatphone dal rischio di attraversare la strada con il rosso i semafori a Padova si illuminano anche per terra. Proiettano un fascio di luce rossa sull’attraversamento pedonale in modo che anche chi ha gli occhi fissi sul telefonino ed è talmente distratto da camminare senza vedere dove va, abbia un avvertimento visivo sul fatto che sia meglio non fare un passo oltre.

Come funziona il nuovo semaforo

Alle tre icone verde gialla e rossa dell'omino stilizzato, il nuovo semaforo aggiunge la proiezione sull'asfalto, sulla prima riga zebrata, di una intensa striscia di luce rossa, che scompare quando è verde e l'attraversamento è di nuovo consentito. I due primi impianti proteggi-pedoni, con tecnologia sperimentale, sono stati installati dal Comune in Prato della Valle, in corrispondenza del passaggio davanti all'ex Foro Boario. Un progetto partito dalla constatazione che sempre più persone camminano guardando il telefonino. In pratica, chi distrattamente, magari chino sul cellulare, inizia l'attraversamento con il rosso è colpito da questa intensa luce che vede proiettata a terra, e viene messo in allarme sul pericolo. Gli impianti sono stati forniti gratuitamente dall'amministrazione dalla ditta che fornisce tutti i semafori in città. Quello di Prato della Valle, collegato ad grande parcheggio, è utilizzato non solo dai padovani ma anche da moltissimi turisti.

L’assessore: “Più sicurezza, la distrazione riguarda anche i pedoni”

ll Codice della Strada non prevede nulla del genere al momento, ma l'inserimento di un dispositivo che aumenta il livello di attenzione dei pedoni nei passaggi pedonali è in ogni caso un ulteriore passo verso la sicurezza sulla strada. “Abbiamo accolto con piacere e positivamente questa proposta dell'azienda - spiega l'assessore alla mobilità Andrea Ragona - perché è comunque un intervento che va nella direzione di una maggiore sicurezza. Sappiamo che la distrazione è una delle maggiori cause di incidenti sulla strada, distrazione che non riguarda purtroppo solo gli automobilisti, ma anche pedoni e ciclisti. L'uso dello smartphone è davvero una delle cause di maggior distrazione per tutti. L'impianto semaforico naturalmente rimane del tutto identico agli altri, come deve essere anche per ottemperare alle indicazioni del Codice della Strada. È solo stato aggiunto questo piccolo dispositivo che proietta una intensa luce rossa, creando una barriera virtuale che attira l'attenzione anche dei più sbadati”.