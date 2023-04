Atletica, tutto pronto per la Padova Marathon

Padova, 17 aprile 2023. Tutto è pronto per una grande edizione della Padova Marathon. A poco meno di una settimana dall’appuntamento in cartellone domenica 23 aprile, il Golf Club “La Montecchia” di Selvazzano Dentro è stato il teatro dell’annuale Gala dell’evento. Il presidente di Assindustria Sport Roberto Gasparetto ha così potuto brindare davanti a circa 150 ospiti, tra autorità, sponsor e sportivi, ringraziando tutti per la preziosa collaborazione nella riuscita di un evento che coinvolge felicemente l’intero “Sistema Padova”.

“Con questo appuntamento, in fondo, proseguiamo il nostro percorso tra le eccellenze del territorio”, ha ricordato Gasparetto nel corso della serata, nella quale ha confermato che il tetto massimo delle iscrizioni alle due gare (la maratona che scatterà dall’area dello Stadio Euganeo e la mezza maratona al via da Abano Terme) è stato toccato (mentre proseguono a vele spiegate le prevendite per le Stracittadine).

In sostanza saranno 4.000 gli atleti al via delle due prove agonistiche, a cui aggiungere i tantissimi appassionati che parteciperanno alle corse non competitive. “Lo spirito che ci anima è proprio questo: la voglia di unire all’evento sportivo la valorizzazione del territorio, richiamando sulla città e sulla provincia di Padova l’attenzione del mondo. E dico “mondo” non a caso, perché, mentre stiamo proseguendo negli inserimenti, c’è un dato che ci rende particolarmente orgogliosi: sono già 48 le nazioni che saranno presenti al via con propri atleti e credo che probabilmente toccheremo quota 50.

Dopo l’Italia le nazioni più rappresentate sono Malta, Israele, Croazia e Francia, ma avremo podisti in arrivo anche da Brasile, Stati Uniti e persino da Giappone, Cina, Australia e Filippine. Cito queste statistiche per far capire quale visibilità dia l’evento e quale apporto al Pil della provincia. Non posso ancora svelare dei nomi dei top runners, perché stiamo definendo gli ultimi dettagli, ma ci saranno atleti di livello internazionale non solo nella maratona ma anche nella mezza. Il boom di iscrizioni dimostra che la voglia di tornare alla normalità era tanta e che Padova è ripartita assieme alla sua corsa”. Molti gli interventi, tra cui quello dell’assessore allo sport di Selvazzano Dentro Alberto Flaminio, dell’assessore allo sport del Comune di Padova Diego Bonavina e del presidente di Confindustria Veneto Est Leopoldo Destro, che ha chiuso l’incontro sottolineando: “Confindustria Veneto Est è l’unica associazione degli industriali in Italia a sostenere una società sportiva di vertice, Assindustria Sport. Lo fa perché crede indiscutibilmente nel valore formativo dello sport e perché vuole dare la possibilità a più giovani possibile di avere fiducia nel futuro. Ragazze e ragazzi che, in Assindustria Sport, crescono ricevendo il massimo in termini di amicizia, competenza, assistenza tecnica, aiuto umano prima ancora che sportivo. Non importa se diventeranno campioni o no, ma le sfide che affronteranno in pista li prepareranno a superare quelle che dovranno affrontare nella vita. Perché è lì, nella vita, che vogliamo che siano campioni. In quest’ottica, gli ideali che animano il nostro lavoro sono incarnati al meglio nella Padova Marathon, evento inclusivo per antonomasia, capace di coinvolgere stelle internazionali e gente comune, atleti di alto livello e - attraverso le Stracittadine - famiglie, giovani, bambini e anziani. Coinvolgendo, allo stesso tempo, le nostre migliori eccellenze, grazie a un sapiente lavoro di squadra che ha importanti riflessi sociali, culturali e turistici e che conta sulle iniziative allestite in collaborazione con il Comune, la Provincia e la Camera di Commercio - attraverso Venicepromex. Tutti assieme abbiamo saputo fare sistema, dando forza a un territorio che guarda al domani con fiducia. Anche grazie alla sua corsa”.