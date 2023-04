Expo Village: scattato il conto alla rovescia della Padova Marathon

Padova 21 aprile 2023. È partito il conto alla rovescia. Manca ormai pochissimo all’apertura dell’Expo Village in Prato della Valle. Da oggi pomeriggio il “villaggio” schiuderà le sue porte, accogliendo i podisti che parteciperanno alla Padova Marathon di domenica 23 aprile. L’Expo, strategicamente situato nella zona arrivo della maratona, della mezza maratona e delle Stracittadine, rimarrà aperto al pubblico per tre giorni consecutivi, venerdì (dalle ore 15 alle 20), sabato (dalle 10 alle 20) e domenica (dalle 8 alle 16). Si tratta di uno spazio espositivo di circa 2.500 mq che fa da punto di ritiro di pettorali e sacche gara per gli iscritti alle corse competitive, da punto vendita per i pettorali delle tre Stracittadine, nonché da centro di promozione per espositori, associazioni di categoria, enti e istituzioni pubbliche. Ma farà anche da punto di riferimento per le attività di intrattenimento.

Gli eventi in Prato della Valle

Tantissime quelle da segnalare. In particolare, immancabile anche la presenza della simpatica mascotte a forma di accento che affiancherà le hostess Alì in Prato della Valle per la distribuzione di tanti gadget già a partire da sabato 22 per tutti coloro che decideranno di celebrare i primi 23 anni della Padova Marathon. Un ricchissimo programma di animazione firmato Alì intratterrà per tutta la durata della kermesse sportiva le famiglie con laboratori ricreativi, trampolieri, giocolieri, trucca bimbi, Circo Alì e bici delle bolle.

Sabato 22 aprile, allo stand di Venice Promex all’Expo Padova Marathon sarà presente un laboratorio esperienziale di lavorazione del pellame per la realizzazione di una calzatura (in collaborazione col Politecnico Calzaturiero). Merita poi una menzione a sé stante la speciale installazione che unisce sport, arte e sostenibilità, dove i rifiuti diventano arte, proposta da AcegasApsAmga, che, all’Expo, presenterà il suo ambasciatore green, protagonista dell’evento sportivo a impatto zero. Da venerdì 21 a domenica 23 aprile, all’interno del Village allestito in Prato della Valle in occasione dell’evento sportivo, AcegasApsAmga in collaborazione con Scart - laboratorio artistico del Gruppo Hera che opera con artisti di livello internazionale e con le Accademie di Belle Arti di Firenze, Bologna e Ravenna e altri istituti d’arte - presenterà l’esclusiva installazione realizzata con materiali di recupero, facendo diventare così i rifiuti arte e simboli d’eccezione