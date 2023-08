Troupe tv aggredita da un passante a Padova: prima le minacce, poi spunta un bastone È successo in Prato delle Valle durante le riprese del nuovo semaforo ‘intelligente’. Un 60enne ha dato in escandescenza: “Ha cercato di colpirmi in testa, ma sono riuscito a schivarlo”, dice il giornalisat di Telenuovo, Alberto Locatelli