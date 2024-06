Due aziende padovane in una rete di truffe telefoniche internazionali. La polizia scopre bottino di 9 milioni di euro

Padova, 25 giugno 2024 – Due aziende padovane, fornitrici di luce e gas, erano alla base di una rete di truffe telefoniche internazionali: questo è quanto è stato scoperto dalla Polizia postale di Milano sotto la direzione della Procura milanese e della Procura speciale contro la corruzione ed il crimine organizzato dell’Albania. Le persone raggirate sarebbero state un migliaio, per un bottino totale di 9 milioni di euro.

A far scattare l’indagine è stata la denuncia di un sacerdote residente nel capoluogo milanese. L’uomo sarebbe stato tartassato dalle telefonate di call center che con insistenza – e spesso ricorrendo a toni aggressivi – gli chiedevano il pagamento di bollette per servizi di luce e gas mai attivati dallo stesso. I centralini – che si presentavano come Arera o come i fornitori con cui le vittime avevano firmato il contratto – avevano sede in Italia e in Albania.

Le chiamate venivano effettuate nelle primissime ore della mattinata o durante la tarda serata, e i raggiri prevedevano anche l'utilizzo dell’intelligenza artificiale, con cui si simulava un consenso verbale in realtà mai concesso da parte della vittima. La truffa si basava infatti sulla sottoscrizione di contratti a nome di persone totalmente ignare: da lì a pochi mesi, le chiamate per riscuotere i pagamenti. “Intanto ti depotenziamo la fornitura elettrica e, se ancora non paghi, ti stacchiamo la corrente”: questa sarebbe stata la minaccia a una 87enne veneta, caduta nel raggiro.

La collaborazione tra le autorità italiane e quelle albanesi ha portato oggi a 35 perquisizioni. Hanno riguardato le sedi delle due società padovane, 21 soggetti – tra amministratori, commercialisti, consulenti e dipendenti delle società energetiche e dei call center – e 12 centralini, di cui 3 a Tirana. In una delle sedi, gli agenti hanno trovato i contratti fraudolenti e le relative registrazioni vocali.

Gli inquirenti hanno inoltre accertato la sistematica violazione delle norme dettate dal G.D.P.R. circa la raccolta e il trattamento dei dati personali delle vittime, non solo per modalità con cui venivano acquisiti e conservati, ma anche per la condivisione non autorizzata con terzi, in alcuni casi risiedenti all'estero.