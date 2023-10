Tre ragazzi arrestati per l’accoltellamento di Noceto. La vittima è un 17enne: il fendente fermato a pochi millimetri dal cuore

Parma, 2 ottobre 2023 – Tre ragazzi, tra cui un minorenne, sono stati arrestati per l’aggressione di un 17enne in un parcheggio: accoltellato dopo una lite, scoppiata all’interno di un famoso locale di Noceto, paese della provincia di Parma.

La vittima era stata colpita da un fendente al torace sferrato con un coltello, poi picchiata con calci e pugni da tre persone, che hanno infierito mentre giaceva a terra. È stato un miracolo a salvarlo dalla morte: la lama si è fermata a pochissimi centimetri dal colpire il cuore e i polmoni.

Il racconto dell’amico

A fornire i primi elementi utili alle indagini è stato il racconto di un amico della vittima, che si trovava con lui al momento della brutale aggressione. I fatti risalgono a quest’estate e nelle ultime ore i tre giovani sono stati raggiunti dalle ordinanze di custodia cautelare – due in carcere e una all'istituto minorile di Bologna – emesse dal gip di Parma e dal collega del tribunale per i minori di Bologna.

L’aggressione

Nell’aggressione è avvenuta lo scorso 25 agosto, intorno alle 3 di notte. Il 17enne era stato aggredito mentre si trovava con un amico. Il secondo ragazzo ha tentato di intervenire per evitare il peggio ed è stato anche lui ferito dai tre aggressori.

Sul posto erano immediatamente intervenuti i carabinieri, insieme al personale sanitario del 118 che aveva soccorso il ferito e lo aveva trasportato d'urgenza presso l'ospedale di Parma, dove il giovane è rimasto ricoverato – non in pericolo di vita, ma in terapia intensiva – per poi essere dimesso con una prognosi di 60 giorni.

Sfiorata la tragedia

Gli esami medici avevano riscontrato che la lama si era fermata a pochissimi centimetri dal colpire organi vitali, cuore e polmoni in particolare, e quindi solo per un caso fortunato l'aggressione non aveva avuto un epilogo tragico.