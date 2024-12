Tenta di aggredire un carabiniere con un’ascia: fermata ragazza su un treno

Parma, 3 dicembre 2024 – Una ragazza ha tentato di aggredire un carabiniere su un treno, appena partito da Bologna e in direzione Milano. È stata denunciata per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di armi.

La ragazza è una 23enne, originaria della Lombardia, mentre il carabiniere aggredito è un agente della Direzione investigativa antimafia a bordo del regionale 2482 Bologna-Milano. Poco dopo la partenza da Bologna, il militare, libero dal servizio, è intervenuto in aiuto al capotreno per identificare la ragazza, sprovvista di biglietto. In un primo momento, la 23enne ha insultato il rappresentante della Dia, poi ha cercato di sputargli e di colpirlo con calci al basso ventre.

Mentre il carabiniere cercava di calmarla, lei ha estratto dallo zaino un'ascia e un piccone, minacciandolo più volte. Dopo aver messo in sicurezza gli altri viaggiatori presenti, il militare è rimasto solo con la ragazza. È così riuscito a disarmarla, mentre lei cercava di colpirlo, rimediando però un morso a una mano.

Quando il regionale è giunto nella stazione di Parma, una pattuglia della Polizia Ferroviaria, allertata dal capo treno, ha contribuito a bloccare la 23enne. Negli uffici della Polfer di Parma si è reso necessario l'intervento del 118 per sedarla.