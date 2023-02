Aipo, direttore Berselli indagato per corruzione, non si dimette e chiede sospensione

Aipo è l'Agenzia Interregionale per il fiume Po e i suoi affluenti, attraverso 4 Regioni

Parma, 5 febbraio 2023 - Al momento dice no alla richiesta di dimissioni ma, fa sapere tramite il suo legale, riporta l'agenzia Ansa, di aver già "inviato una email chiedendo la sospensione dal servizio a partire da lunedì". Così Meuccio Berselli, direttore di Aipo, l'Agenzia interregionale per il Po, replica alla richiesta del Comitato di indirizzo dell'ente (composto dagli assessori delle quattro Regioni a cui fa capo Aipo: Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto) che ne avevano chiesto le dimissioni dopo la notizia di un suo coinvolgimento nell'inchiesta della Procura di Parma dove risulta indagato per corruzione e peculato. L'indagine, in corso da mesi, si è concretizzata mercoledì scorso con una serie di perquisizioni e sequestri a Parma, Reggio Emilia e Cremona, negli uffici di Aipo e di una impresa edile della bassa parmense. Oltre a Berselli, sono quattro le persone indagate dai magistrati per corruzione.

Unanime richiesta di dimissioni



"A seguito delle notizie di stampa relative alle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Parma e dalla Procura della Repubblica di Parma - era stato evidenziato venerdì in una nota della Regione Emilia Romagna - questo pomeriggio (di venerdì 3 febbraio, ndr) si è riunito urgentemente il Comitato di Indirizzo di Aipo, formato dagli Assessori delle quattro Regioni costitutive. All'unanimità gli assessori hanno condiviso la decisione di chiedere le dimissioni del direttore, Meuccio Berselli da cui si attende riscontro nelle prossime ore". Inoltre, conclude la nota, "il Comitato di indirizzo di Aipo, a tutela dell'Agenzia e delle istituzioni che rappresenta, si riserva di assumere ogni altra decisione in relazione all'evolversi dell'indagine".