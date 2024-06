Arrestato il medico del carcere di Parma: usciva senza timbrare per visitare privatamente

Parma, 6 giugno 2024 – Avrebbe dovuto fare il medico di guardia al carcere di Parma, ma durante l’orario di lavoro usciva dall’istituto penitenziario per visitare i pazienti di strutture sanitarie private e negli studi dei medici di base cittadini.

È la truffa scoperta dalla guardia di finanza: il medico è finito agli arresti domiciliari, mentre la procura ha disposto il sequestro di oltre 81mila euro. L’uomo è accusato di truffa e falsità ideologica. Dopo il dentista evasore fiscale e il b&b abusivo in una villa con piscina, ecco la nuova scoperta dei finanzieri di Parma.

La truffa

Dal 2012, il professionista ricopriva il ruolo di medico di guardia all'interno del carcere di Parma. Ad affidargli l’incarico era stata l’Ausl parmigiana. Tuttavia – secondo le indagini delle Fiamme Gialle, coordinate dalla procura della città emiliana – si sarebbe allontanato sistematicamente dalla struttura penitenziaria durante l'orario di lavoro per recarsi in altre strutture sanitarie private e in studi professionali riconducibili a medici di base, che sostituiva durante i loro periodi di assenza.

Le indagini: iniziate da un’ispezione all’Ausl

Da una verifica sugli incarichi professionali dell’azienda sanitaria di Parma, i finanzieri si sono accorti che l'indagato, oltre all’attività in carcere, svolgeva altri incarichi professionali in alcune strutture mediche private ed erogava prestazioni in sostituzione di medici di medicina generale in città.

Da qui, la verifica dell'effettiva permanenza del medico nell’ambulatorio del carcere. Le successive attività investigative – condotte dalle Fiamme Gialle attraverso pedinamenti, il tracciamento del gps collegato all'autovettura in uso all'indagato, l'installazione di una videocamera per inquadrare il marcatore del badge, nonché l'incrocio dei tabulati telefonici e delle registrazioni di tre diversi badge di pertinenza uno (dell'Ausl e due dell'Istituto penitenziario) – hanno verificato che il professionista timbrava l'ingresso in tre differenti terminali.

Timbrava con tre badge

Passava il badge a inizio turno, restava nella struttura per poche ore e poi, senza timbrare, usciva per recarsi negli altri studi medici privati per poi rientrare a fine giornata per timbrare l'uscita dall'istituto penitenziario. Le ipotesi di reato contestate all'indagato sono truffa aggravata ai danni dello Stato e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Per questo motivo, il medico è finito agli arresti domiciliari. Il gip ha emesso anche un decreto di sequestro preventivo per 81.650 euro.