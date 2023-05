Calciatore di Parma morto ad Amsterdam, chi era Gabriele Gallani

Parma, 21 maggio 2023 - Gabriele Gallani, 24 anni, calciatore del Team sportivo dilettantistico Traversetolo, è morto mentre si trovava ad Amsterdam per una breve vacanza con gli amici. Il giovane di Neviano degli Arduini è caduto in un canale, deceduto poco dopo essere stato soccorso. Le circostanze delle tragedia sono tutte da chiarire, sono al lavoro gli inquirenti.

Chi era Gabriele

Dopo il diploma al Liceo Scientifico Giacomo Ulivi Gabriele, Gabriele si era laureato nel 2020 in ingegneria gestionale all'università di Parma. Il prossimo luglio avrebbe dovuto discutere la tesi per la magistrale, da una manciata di giorni era approdato nelle sede bolognese della Lamborghini per uno stage aziendale.

Il ricordo

Studente e calciatore modello: Gabriele, per i suoi compagni il Gallo, era un difensore centrale, una colonna della Traversetolo che disputa il campionato di Promozione della provincia di Parma, che da quest'anno era diventato il capitano della squadra. "Era forte ed aveva un eccellente personalità. Sapeva parlare e andava d'accordo con tutti. Non beveva, non fumava e non si drogava: era un atleta e sapeva nuotare molto bene", le parole di Luca Prampolini, presidente del Team Traversetolo riportate da Parma Today

Il cordoglio del club

Dolore e sconcerto anche sulla pagina social del club: "Difficile trovare le parole per quanto accaduto, forse quelle giuste sono ciao e grazie ma non lo sappiamo. Sei arrivato che eri un ragazzino e sei diventato una nostra colonna, l'unica cosa che possiamo fare in questo momento è tenere il tuo ricordo vivo dentro di noi. Inutile al momento aggiungere altro. Ciao Gallo".

Parla di lui anche la Tricolore Reggiana-calcio giovanile: "Stentiamo ancora a crederci! Gabriele Gallani ventiquattrenne giocatore del team Traversetolo, ed ex capitano della Piccardo juniores, cresciuto nella scuola calcio Tricolore Reggiana è morto improvvisamente ieri", il post sulla pagina Facebook della società sportiva.

L'ex allenatore

Il ricordo del suo ex allenatore Mario Tavaglione: "Un ragazzo splendido, sono sconvolto amato da tutti. Sono vicino alla mamma, al papà e al fratello Fabio. Insieme ai suoi ex compagni di tante partite e a tutta la Tricolore Reggiana lo ricorderemo sempre".

Gabriele sarebbe dovuto rientrare in Italia ieri, anche per disputare oggi domenica 21 maggio il match salvezza tra il Team Traversetolo e il Cervo: gara rinviata per il lutto.