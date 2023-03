Chi era Sara Loiero, la studentessa morta nell'incidente a 22 anni

Sara Loiero, la giovane studentessa vittima di un incidente stradale nel Parmense (immagine da Facebook)

Parma, 20 marzo 2023 - E' una giovane studentessa universitaria, Sara Loiero di 22 anni, la vittima dell'incidente stradale avvenuto sabato sera nel comune di Sissa Trecasali in direzione Roccabianca, piccola frazione della bassa parmense. Grave il fratello Pasquale Loeiro che era a bordo dell'auto.

Per circostanze ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, la vettura su cui viaggiavano i due ragazzi è finita fuori strada piombando a forte velocità in un fosso a lato della strada. Nell'impatto ha perso la vita Sara originaria di Crucoli Torretta, paese della provincia di Crotone, e residente a Sissa Trecasali (Parma).

La giovane si era trasferita in Emilia lo scorso settembre assieme ai genitori e al fratello di poco più grande di lei. Il ragazzo è in osservazione all'ospedale Maggiore di Parma, il quadro clinico è definito serio ma non sarebbe in pericolo di vita.

Tanti i messaggi di cordoglio da Crotone e da Parma, dove in molti avevano avuto modo di conoscere e apprezzare la giovane studentessa.

Il Comune di Crucoli ieri ha dichiarato il lutto cittadino per stringersi vicino alla famiglia di Sara: "La comunità è profondamente addolorata, scossa da questo tragico avvenimento, che ha lasciato tutti ammutoliti e attoniti e lascerà per sempre una traccia indelebile, obbligando tutti a riflettere sul senso della vita e della morte", le commosse parole del sindaco Cataldo Librandi.