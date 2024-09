Chiara Petrolini agli arresti domiciliari: la misura cautelare per il caso dei neonati morti

Parma, 20 settembre 2024 – Se ne parlava da giorni e ora arriva la conferma: è stata disposta una misura cautelare nei confronti di Chiara Petrolini, la studentessa 22enne accusata di aver ucciso i due figli appena nati, per poi seppellirli nel giardino della villetta famigliare a Vignale di Traversetolo. Andrà quindi agli arresti domiciliari, ma non è ancora chiaro dove.

Una delle prime voci a commentare la vicenda è stata quella di Sonia Canrossi, madre del fidanzato della giovane e padre di almeno uno dei due piccoli: “Finalmente. E’ l'unico commento che posso fare”.

Petrolini si troverebbe in una struttura protetta lontana da Parma. Finora non era dato sapere dove si fosse ‘rifugiata’, per sfuggire ai riflettori della tragica vicenda: c’è chi la vedeva ospite a casa della nonna a Parma, e chi invece ipotizzava si fosse allontanata dal Parmense.

Alle 11 è prevista una conferenza stampa in cui la Procura rilascerà i dettagli della situazione. La prima richiesta di arresto, successiva all’esame del dna che ha attestato la sua maternità nei confronti del primo neonato scoperto, sarebbe stata respinta dal giudice per le indagini preliminari. La Procura avrebbe dunque ricorso alla Corte d’appello. La questione sarebbe in ogni caso cambiata radicalmente col rinvenimento del secondo corpicino.

Sono ancora molti i dubbi sulla vicenda. In particolare, ci si chiede se effettivamente Petrolini abbia agito da sola, come riportato in un comunicato della Procura pubblicato lo scorso lunedì. I media parlano infatti di almeno sei persone la cui posizione sarebbe stata messa al vaglio dagli inquirenti, a cui si aggiungerebbe un’amica studentessa di ostetrica che, in una conversazione “strana”, avrebbe aiutato – forse inconsapevolmente – la 22enne con gravidanza e parto.

Dal sopralluogo dei Ris, è emersa la presenza di numerose macchie di sangue nella camera da letto di Petrolini e nel bagno della villetta, rinvenute grazie al Luminol. La giovane si sarebbe indotta il parto assumendo l’ossitocina, che favorisce le contrazioni dell’utero. Una scelta che potrebbe non essere avvenuta in un giorno ‘casuale’: la ragazza sarebbe dovuta partire negli Stati Uniti per una vacanza con la famiglia di lì a due giorni. E non si esclude che lo stesso sia successo per la presunta prima gravidanza – quella del secondo neonato disseppellito dal giardino di Traversetolo – prima di un viaggio in Giappone. Si tratta di punti sui quali gli investigatori starebbero tentando di far luce.