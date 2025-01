Chiara Petrolini è tornata a vivere nella villetta degli orrori di Traversetolo La 21enne si è trasferita insieme ai genitori, il via libera è arrivato dopo il dissequestro della casa. I vicini l’hanno vista entrare e uscire dall’abitazione. A giorni verrà fissata l’udienza per l’eventuale trasferimento in carcere