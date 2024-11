Insetti morti e scaffali arrugginiti in un ristorante etnico di Parma

Parma, 24 novembre 2024 - Controlli dei Nas in un ristorante etnico di Parma, multato il titolare. Durante l’ispezione dei militari, sono state rilevate alcune carenze igienico-sanitarie. In particolare, nei locali adibiti a deposito di derrate alimentari vi erano ragnatele, con ragni vivi e morti, e numerosi insetti morti sotto gli scaffali.

Le scaffalature – utilizzate per lo stoccaggio di prodotti alimentari non deperibili e di materiali a contatto con gli alimenti – erano interessate da evidenti formazioni di ruggine sui ripiani, compromettendo le condizioni di sicurezza e pulizia necessarie.

Ulteriori irregolarità sono state riscontrate nella gestione dei contenitori destinati al trasporto del cibo da asporto, trovati privi di involucri protettivi e posizionati a diretto contatto con i ripiani degli scaffali.

I contenitori per i rifiuti organici e indifferenziati presenti in cucina risultavano privi di apertura a pedale, elemento fondamentale per prevenire contaminazioni incrociate e garantire un’adeguata gestione dei rifiuti. Alla luce di tali violazioni, al legale responsabile del ristorante è stata comminata una sanzione amministrativa dell’importo di 1.000 euro.

“L’attività di controllo – spiegano dai Nas di Parma – evidenzia l’importanza di mantenere standard elevati di pulizia e sicurezza nei locali adibiti alla preparazione e conservazione degli alimenti, a beneficio della salute dei consumatori e della fiducia nei confronti del settore della ristorazione”.