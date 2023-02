Trovati i corpi di madre e figlio, che vivevano isolati a Berceto: è giallo

Berceto sull'appennino parmense

Parma, 17 febbraio 2023 - Gli inquirenti sono propensi a credere in un duplice malore ma al momento è ancora giallo sulla morte di madre e figlio, lei 89 anni, lui 55, i cui corpi sono stati trovati tra casa e cortile in località Piancavallo a Berceto, sull'appennino parmense. Paolo Armani, questo il nome dell'uomo, che da tempo aveva problemi di salute, era riverso all'interno della casa, un edificio isolato nei boschi, raggiungibile tramite una strada sterrata, mentre la donna, Rita Lucchi, era nel cortile dell'abitazione.

Le ipotesi al vaglio

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti l'uomo, da tempo affetto da gravi problemi di salute, avrebbe avuto un malore e la madre, nel disperato tentativo di dare l'allarme, sarebbe uscita di casa ma qui, complice anche il freddo, spesso sotto zero, si sarebbe anche lei sentita male o forse potrebbe essere caduta e non essere più riuscita a rialzarsi. Non si esclude neppure l'ipotesi di un'intossicazione.

Madre e figlio erano seguiti dai servizi sociali. La loro morte potrebbe risalire a qualche giorno. Su quanto successo proseguono comunque le indagini dei carabinieri.