Parma, crolla palazzina in ristrutturazione in zona San Leonardo

Parma, 2 gennaio 2025 – Paura nella notte a Parma per il crollo di una palazzina in ristrutturazione in via del Brennero (zona San Leonardo). Intorno alle 4 sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. Fortunatamente non risultano feriti, essendo l’edificio al momento disabitato.

A crollare nello specifico è stato il tetto. Le macerie si sono riversate anche sulla strada, danneggiando alcune automobili parcheggiate. La Polizia di Stato e la Polizia locale hanno raggiunto i pompieri dopo pochi minuti.

L’area è stata delimitata e via Brennero e via Nuoro sono parzialmente chiuse al traffico. La messa in sicurezza della zona sta proseguendo.