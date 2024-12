Traversetolo: dissequestrata la villetta di Chiara Petrolini, teatro del caso dei neonati sepolti

Parma, 2 dicembre 2024 – Dopo quasi quattro mesi la villetta di Traversetolo, teatro della vicenda dei due neonati uccisi e sepolti dalla 21enne Chiara Petrolini, è stata dissequestrata. Nelle scorse ore, i carabinieri sono stati visti togliere i sigilli alla proprietà, sita al 18 di via Baietta.

Pochi giorni fa, il padre dell’indagata – che si trova agli arresti domiciliari – si è recato sul posto accompagnato dalle forze dell’ordine per rimuovere i vari omaggi lasciati dai cittadini in onore dei due bambini: fiocchi, fiori e santini, simbolo di una vicenda che nella piccola frazione di Vignale (e non solo) ha toccato davvero tutti. “Viviamo all’interno di interrogativi, di dubbi, è stata una notizia agghiacciante – con queste parole il sindaco Simone Dall’Orto aveva espresso il sentimento comune della sua comunità – Non abbiamo mai vissuto cose di questo genere, era una famiglia insospettabile integrata nel territorio, che vive in un contesto residenziale, agiato, benestante. La classica famiglia perfetta”.

Rilievi dei Ris nella villetta a settembre (Ansa)

Nonostante il dissequestro, è improbabile che i Petrolini tornino a vivere nella villetta. Secondo quanto riportato da diverse fonti, Chiara e i suoi genitori si sarebbero stabiliti in un appartamento a Parma. Tuttavia, non è da escludere che prossimamente la 21enne dovrà continuare la custodia cautelare in carcere, come richiesto dalla Procura e sentenziato dal Riesame di Bologna.

L’indagata e il suo team legale sono ancora in attesa delle motivazioni che hanno spinto i giudici a ‘convertire’ la tipologia di custodia: a seguito della pubblicazione, è molto probabile che presentino ricorso, allungando ulteriormente i tempi e la permanenza di Petrolini nell’appartamento parmigiano. La giovane è accusata di duplice omicidio volontario e soppressione di cadavere.