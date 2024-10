Parma, 24 ottobre 2024 – Femminicidio in provincia di Parma. Il cadavere di una donna di 62 anni, uccisa con dei colpi di arma da fuoco è stato rinvenuto, nella tarda mattinata, in casa in Strada Santa Lucia a Medesano, nel Parmense.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salsomaggiore.

Al momento - a quanto si è appreso - risulta irreperibile il marito convivente. Sono in corso le ricerche dell'uomo.