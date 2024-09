Incendio in una cabina elettrica a Parma: vigili del fuoco al lavoro

Parma, 5 settembre 2024 – Un incendio è scoppiato, attorno alle 18, alla cabina elettrica che collega gli impianti alla rete Terna di alta tensione ed alimenta diverse utenze del quartiere Spip di Parma, un'area industriale che ospita numerose aziende.

I vigili del fuoco sono al lavoro per circoscrivere l'incendio, insieme ai tecnici di Ireti, che sono al lavoro per isolare le linee elettriche danneggiate e restituire l'elettricità al quartiere industriale. Attivato anche un contatto con i tecnici di Terna per coordinare gli interventi e avviare accertamenti sulle cause.