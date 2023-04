Incendio oggi a Parma, l’appello del sindaco Guerra: “Chiudete le finestre”

Parma, 27 aprile 2023 – “Tenete chiuse le finestre e limitate il più possibile gli spostamenti”. Questo il messaggio diramato oggi dal sindaco di Parma, Michele Guerra in seguito all’incendio divampato nel pomeriggio in un grande market nella periferia est di Parma lungo via Emilio Lepido, direzione Reggio Emilia, tra via Sidoli e la tangenziale. Proprio per questo è stato chiuso un tratto della tangenziale.

La strada statale 9 Var Tangenziale Nord Ovest di Parma è infatti temporaneamente chiusa al traffico, in direzione di Reggio Emilia. La tangenziale è chiusa dallo svincolo 10 all'innesto con la statale 9, con percorso alternativo costituito dalla statale 9 Var/A.

L’edificio è crollato e si sta valutando se evacuare le zone limitrofe al grande magazzino. La colonna di fumo è densa e alta e si vede anche da lontano.

Le fiamme, propagatesi nella parte posteriore di un grande capannone, hanno rapidamente avvolto l'intero magazzino distruggendo tutti i prodotti in vendita e compromettendo anche la struttura.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, presenti anche i mezzi del 118 ma non si registrano intossicati. Presenti i tecnici di Arpae ed il sindaco di Parma, Michele Guerra, che ha diramato il messaggio ai cittadini: “Occorreranno alcune ore per ritornare alla normalità”.