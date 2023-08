Controesodo, incidente sulla A1 all’altezza di Parma: 8 chilometri di coda verso Milano. Il percorso alternativo

Parma, 26 agosto 2023 – Inizia con rallentamenti e code sull’A1 il sabato del fine settimana di controesodo estivo. Stamattina sull’Autosole, tra Parma e Fidenza in direzione Milano, a causa di un tamponamento che ha coinvolto cinque auto, intorno alle 10.30, al km 101. Si transita su una corsia. Circa otto i chilometri di coda.

Il percorso alternativo

A chi viaggia verso Milano, Autostrade consiglia di uscire a Parma, di rientrare a Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia e di seguire le indicazioni per Milano.

In alternativa, dopo l'uscita a Parma, gli utenti potranno percorrere la SS 9 Via Emilia e rientrare in A1 a Fidenza.

Sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

notizia in aggiornamento