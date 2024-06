Piacenza, 17 giugno 2024 – Un uomo di 86 anni, originario di Frosinone, è morto nella tarda mattinata di oggi a causa di un grave incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A1 tra Piacenza e Parma, al chilometro 68.

La sua auto, che viaggiava in corsia sud in direzione di Bologna, è improvvisamente uscita di strada ribaltandosi. L'anziano è morto sul colpo sbalzato dal veicolo. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale per i rilievi. L'incidente ha provocato lunghe code.