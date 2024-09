Incidente a San Prospero, un’auto si schianta contro un semaforo: morto un 22enne di Reggio Emilia

Modena, 25 agosto 2024 – Incidente in auto a San Prospero, in provincia di Parma. Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è morto un ragazzo di 22 anni. La vittima si chiamava Riccardo Fanti ed era residente in provincia di Reggio Emilia. La sua auto si è schiantata contro il palo di un semaforo.

Cosa è successo

A quanto si apprende dalle forze dell’ordine, la sua auto di grossa cilindrata è finita a forte velocità sul marciapiede e si è schiantata contro un semaforo, senza coinvolgere altri veicoli, mentre percorreva la statale in direzione Sant'Ilario d'Enza.

Il giovane, che si chiamava Riccardo Fanti, sarebbe morto sul colpo. Per consentire i soccorsi la via Emilia è rimasta chiusa per alcune ore. In Emilia-Romagna è stato un fine settimana funestato dalle tragedie in strada, con molte giovani vite spezzate.

Via Emilia a senso unico alternato

Sulla strada 9 “via Emilia”, nel tratto in cui si è verificato l’incidente, era stato attivato un senso unico alternato per consentire i rilievi, volti ad accertare la dinamica dell’incidente, da parte delle forze dell’ordine e in normali condizioni di sicurezza del tratto da parte degli operatori. La circolazione è tornata regolare. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.