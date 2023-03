Incidente a Parma, morto in ospedale anziano investito da una jeep

Anziano morto nel parmense investito da una jeep, elisoccorso sul posto (immagini di repertorio)

Parma, 25 marzo 2023 - Non ce l'ha fatta l'anziano di 75 anni investito da un fuoristrada e morto ieri pomeriggio all'ospedale Maggiore di Parma per i traumi riportati in un incidente avvenuto venerdì pomeriggio 24 marzo sulla strada provinciale Valceno, a Molino Castelletto, nel Comune di Bardi.

L'uomo è stato investito da una jeep poco prima delle 14 di ieri 24 marzo, alla guida un ottantenne. È finito a terra ed è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Parma, dove è morto poche ore dopo il ricovero in emergenza.

Immediati i soccorsi del 118, con un'automedica sul posto, subito sono apparse gravi le condizioni dell'anziano da qui l'intervento dell'elicottero, partito da Parma. Sul posto è giunta la polizia locale per i rilievi del caso che saranno necessari per risalire alle cause che hanno portato all'incidente. Secondo una prima ricostruzione il 75enne a piedi stava attraversando la strada quando è stato centrato dalla jeep.