E’ morto Marcello Mutti: il ‘re della passata’ aveva 83 anni

Parma, 11 ottobre 2024 – Addio a Marcello Mutti: è morto mercoledì, all’età di 83 anni, il patron della storica impresa parmigiana specializzata nella lavorazione e nelle conserve di pomodoro e derivati. A darne notizia è la Gazzetta di Parma.

Nato nel 1940, era laureato in economia e commercio: proprio tra i banchi dell’università aveva conosciuto la futura moglie, Angelita Rossi. La donna lo ha reso padre di Francesco, che dal 1994 ricopre la carica di amministratore delegato dell’azienda di famiglia. Proprio lui, in alcune dichiarazioni al quotidiano parmigiano, ha ricordato il papà con delle parole che non potevano non sottolineare la sua attività imprenditoriale: “Vedeva nell’azienda un valore superiore a quello del semplice profitto economico. La sua era una visione più radicata, concentrata sul lavoro, sul rispetto e sulla progettualità”.

“Mio padre è scomparso nella casa in cui è venuto al mondo. La casa all'interno dell'azienda”, ha continuato Francesco Mutti. Insomma, un luogo del cuore al pari della ‘corte’ di piazza di Montechiarugolo, dove ha trascorso molto tempo e cuore pulsante dell’azienda, rimanendo di quest’ultima simbolo fino alla fine, nonostante non occupasse cariche aziendali da ormai molti anni.