Morto Lorenzo Rovagnati, dov’è il castello di Castelguelfo luogo della tragedia

Parma, 5 febbraio 2025 – Tragedia tra Parma e Fidenza, nei pressi dell'uscita dell'A15. Lì dove sorge l’antico castello medievale di Castelguelfo, nella serata di oggi, è precipitato un elicottero a bordo del quale c’erano tre persone, tutte morte. Due piloti e l’erede e amministratore delegato della famiglia Rovagnati: Lorenzo Rovagnati, 41 anni.

Il castello di Castelguelfo è proprio di proprietà della famiglia degli industriali dei salumi e lo schianto è avvenuto in un'area della tenuta, che si trova in una zona di pianura, vicino alla via Emilia.

L'elicottero caduto nel Parmense dove è morto Lorenzo Rovagnati, ad ed erede

Dalle prime ricostruzioni sembra che l’elicottero stava decollando, ma dopo un tentativo di prendere quota ha cercato di ritornare. È precipitato a terra, molto probabilmente, a causa dell’oscurità e della nebbia fitta. È stata aperta un’inchiesta. Le indagini sono guidate dalla Procura di Parma.

Il castello di Castelguelfo

Il castello medievale, le cui origini risalgono al XII secolo, sorge a metà strada tra Parma e Fidenza. All'interno ci sono anche un ampio parco con un laghetto e un eliporto privato, numerosi edifici e vasti cortili.

È caratteristico grazie alla merlatura e ai grandi torrioni che spiccano anche in lontananza. Fuori dal maniero si cono solo campi coltivati.