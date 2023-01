Omicidio stradale, arrestato 51enne parmense: ubriaco, aveva travolto e ucciso netturbino

La vittima di un omicidio stradale

Parma, 9 gennaio 2023 - È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale e posto agli arresti domiciliari l'automobilista, un parmigiano di 51 anni, che sabato mattina alle 6 ha travolto e ucciso alla guida della sua utilitaria un netturbino, dipendente della cooperativa Cigno Verde, che per conto di Iren si occupa della raccolta dei rifiuti a Parma. Come ricostruisce la Gazzetta di Parma, fin da quando è sceso dalla sua auto, l'uomo è apparso, ai colleghi della vittima, poi agli agenti della polizia stradale, visibilmente ubriaco. L'alcoltest ha confermato questa impressione ed è quindi scattato l'arresto.

Cosa è successo

L'incidente mortale sul lavoro si era verificato il 7 gennaio attorno alle 6 del mattino alla frazione di Botteghino di Parma. L'operatore ecologico, di 59 anni, di origini magrebine, era dietro al mezzo di servizio quando un'auto lo ha investito e scagliato a diversi metri di distanza finendo poi la sua corsa contro un palo della luce. Per l'operaio non c'è stato nulla da fare. L'uomo alla guida della vettura era stato portato in ospedale per essere sottoposto ai test per alcol e droga: risultato positivo, è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale.