Parma, orina vicino al monumento a Verdi: senza tetto multato e denunciato

Parma, la polizia locale davanti al monumento a Verdi

Parma, 2 febbraio 2023 - Era ubriaco quando è stato sorpreso mentre orinava contro il palazzo della Pilotta dagli agenti della locale.

L'uomo, 30 anni, si trovava in prossimità del monumento a Giuseppe Verdi quanto è stato intercettato dagli uomini di una pattuglia impegnata in attività di controllo del territorio.

Dagli accertamenti effettuati, si tratta di un senza fissa dimora, ma regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. Gli agenti gli hanno contestato atti contrari alla pubblica decenza, con la relativa sanzione amministrativa.

L'uomo ha però iniziato a inveire e spintonare gli agenti di via del Taglio che alla fine lo hanno bloccato e denunciato per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. Il 30enne è stato poi di nuovo multato per ubriachezza molesta.