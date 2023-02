Parma 15enne picchiato da coetanei: denunciati quattro giovani tra i 14 e i 18 anni

Minorenne aggredito al parco



Parma, 10 febbraio 2023 - Pugni in faccia, calci nello stomaco, in quattro e forse più lo hanno aggredito al parco quando era solo. Per le botte è finito in pronto soccorso un 15enne di Padova, i genitori dopo che il ragazzo è stato medicato lo hanno accompagnato a sporgere denuncia.

I presunti aggressori, indagati dalla Locale di Parma sarebbero, quattro giovani di età compresa tra i 14 ed i 18 anni: accusati di lesioni personali volontarie, aggravato dalla minore età della vittima e dal fatto che l'azione violenta si sia svolta vicino a un istituto scolastico.

Cosa è successo

I fatti risalgono allo scorso 17 dicembre. Il giovane, dopo uno scontro verbale con i quattro, era stato inseguito al parco Falcone Borsellino, poco distante dalla scuola che frequentava, e qui era stato spinto a terra e colpito con calci al volto, a un braccio e allo stomaco. Il ragazzo era stato medicato al pronto soccorso e poi, nei giorni successivi, accompagnato dai genitori, ha denunciato l'aggressione alla Polizia locale che è risalita all'identità degli aggressori.

Indagini su due ragazzi che facevano il palo

È in corso di valutazione la posizione anche di altri due membri del gruppo, che potrebbero essersi limitati al ruolo di 'palo'. "L'attività della Polizia Locale - sottolinea l'assessore alla Legalità Francesco De Vanna - dimostra un impegno costante e continuativo nel contrastare ogni atto di bullismo: un fenomeno che troppo spesso avviene a danno dei nostri giovani e giovanissimi. La sensibilizzazione e il contrasto nei confronti di queste azioni rappresenta un impegno centrale per l'Amministrazione Comunale, che vogliamo sostenere, oltre che mediante il fondamentale operato sul territorio della Polizia Locale, anche attraverso la promozione di percorsi educativi e culturali rivolti ai giovani".