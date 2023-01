Parma incidente oggi: addetto alla raccolta rifiuti travolto e ucciso da un'auto

Soccorsi (immagini di repertorio)

Parma, 7 gennaio 2023 - Incidente mortale sul lavoro. Un addetto alla raccolta rifiuti di una cooperativa che lavora per conto di Iren è rimasto travolto ed ucciso questa mattina mentre stava lavorando con il suo mezzo nella frazione di Botteghino di Parma.

L'uomo, di 59 anni, di origini magrebine, era dietro al mezzo di servizio quando un'auto lo ha investito e scagliato a diversi metri di distanza finendo poi la sua corsa contro un palo della luce. E' successo poco dopo le ore 6, il netturbino aveva appena finito la raccolta di rifiuti insieme con un collega quando è stato travolto.

Per l'operaio non c'è stato nulla da fare. L'uomo alla guida della vettura, un 52enne italiano è stato portato in ospedale per essere sottoposto ai test per alcol e droga. A condurre gli accertamenti è la polizia stradale.

Incidenti in crescita

Dati allarmanti emergono dal rapporto della Polizia stradale per il 2022 in Italia: gli incidenti sono stati 70.554, quasi 5mila in più rispetto all'anno precedente, con 1.489 morti. Si tratta di numeri più alti se raffrontati al 2021 (rispettivamente +7,1% e +11,1%), quando però c'erano state ancora limitazioni alla mobilità per la pandemia. Rispetto, invece, al 2019, anno di riferimento dell'Istat per la valutazione del trend infortunistico, il bilancio risulta in diminuzione: -8,3% per gli incidenti mortali e vittime, -9,2% per gli incidenti con feriti e -13,2% persone ferite.

Il cordoglio del sindaco di Parma

"Voglio portare il cordoglio della città di Parma e dei suoi cittadini ai familiari del lavoratore della Cooperativa Cigno Verde, che questa mattina ha perso la vita mentre faceva il suo lavoro in località Botteghino. Un nostro concittadino molto apprezzato all'interno del Cigno Verde, al cui Presidente e ai cui dipendenti esprimo la mia più sincera vicinanza" le parole del sindaco di Parma, Michele Guerra davanti alla tragedia.

"I dati terribili che hanno caratterizzato a livello nazionale il 2022 ci dicono con chiarezza che occorre intensificare le azioni per la sicurezza stradale e la sicurezza sul lavoro, con politiche mirate e campagne di educazione a comportamenti più attenti e consapevoli" aggiunge il sindaco.