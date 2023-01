Parma, minaccia il padre e cerca di colpire col coltello i poliziotti: arrestato 27enne

Intervento della volante della Polizia di Stato

Parma, 30 gennaio 2023 - Sotto l'effetto della droga ha prima minacciato il padre, poi con un coltello gli agenti di polizia intervenuti ed infine tentato la fuga da una finestra. Protagonista un giovane di 27 anni, con diversi precedenti, che alla fine è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Ieri notte in una palazzina nella periferia di Parma, il giovane aveva iniziato a dare in escandescenze con i genitori, minacciando in particolare il padre. Avvisato il 113, sul posto è arrivata una pattuglia delle volanti ed il 27enne, una volta entrati in casa i poliziotti, si è presentato di fronte a loro armato di coltello ed ha cercato di colpirli. Poi ha tentato di scappare attraverso una finestra. A quel punto sul posto sono arrivate altre pattuglie che lo hanno raggiunto in una via limitrofa ed immobilizzato. Quindi il pregiudicato è finito in cella.