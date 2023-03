Parma, donna trova un portafogli con 600 euro e lo consegna in Questura

WEB Trova portafoglio con 900 euro e lo porta ai carabinieri

Parma, 14 marzo 2023 - Non sempre l'occasione fa l'uomo ladro, come vuole il proverbio. Ci sono persone con una morale, che non cedono a guadagni facili, nonostante la certezza di non essere scoperti. E non esitano a fare la cosa giusta.

É il caso di una 54enne parmense che ha trovato un portafogli 'pieno' con 600 euro in contanti e l'ha consegnato in Questura. La polizia ha così potuto restituirlo al legittimo proprietario.

La donna, mentre si trovava in centro, ha trovato il portafogli su una ciclabile: all'interno, oltre all'ingente somma di denaro, c'erano anche i documenti del proprietario. I poliziotti, dopo le opportune verifiche, lo hanno rintracciato: si tratta di un 89enne parmigiano. L'anziano, raggiunto a casa, è stato poi accompagnato in Questura per la restituzione del portafogli.