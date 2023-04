Parma, scossa di terremoto di magnitudo 3: epicentro Compiano e Tornolo

Parma, 8 aprile 2023 - Una scossa di terremoto di magnitudo 3 (dove 1 è la soglia minima e 8 la massima) è stata registrata dall'Ingv in provincia di Parma. I comuni più vicini all'epicentro della scossa, che ha avuto luogo alle ore 7.42, sono stati Compiano e Tornolo. Il sisma ha avuto origine a 5 chilometri di profondità sull'appennino tosco-emiliano ma è stato avvertito anche in altre località come la vicina Borgo Val di Taro fino alla costa, a Chiavari ed altre località della Liguria.

Tra i comuni che hanno segnalato il terremoto ci sono Genova, Borgo Val di Taro, Compiano, Chiavari, Bedonia, Zeri, Montone, Varsi, Borzonasca.

Al momento non si registrano danni a cose o persone. Nei giorni scorsi si sono ricordati i 309 morti registrati nel corso del sisma che colpi L’Aquila il 6 aprile del 2009. La ricostruzione non è ancora del tutto completata. Ma diversi terremoti hanno colpito negli ultimi anni anche l’Emilia Romagna.

Notizia in aggiornamento