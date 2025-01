Chiara Petrolini, l’ex fidanzato registra i nomi dei bambini: Angelo Federico e Domenico Matteo

Parma, 17 gennaio 2025 – Si chiamano Angelo Federico e Domenico Matteo i due bambini di Chiara Petrolini, quelli uccisi e poi sepolti nel giardino della villetta di Traversetolo. All’indomani del ritorno della giovane nell’abitazione dei delitti, viene data notizia che l’ex fidanzato Samuel – papà di entrambi i piccoli – si è recato all’anagrafe del comune per registrare i nomi.

Il ragazzo ha quindi dovuto firmare nello stesso momento sia i certificati di nascita che quelli di morte. Domenico Matteo è nato e deceduto il 12 maggio 2023; Angelo Federico ha visto la luce il 7 agosto 2024, per poi essere ritrovato nel giardino di casa Petrolini due giorni più tardi. Entrambi portano il cognome del padre.

L’autopsia ha rivelato che Angelo Federico è nato vivo, ed è morto per uno choc emorragico dovuto al mancato blocco dopo il taglio del cordone ombelicale. Chiara ha sempre sostenuto che il figlio fosse già morto nel momento in cui è stato seppellito in giardino. Le ossa di Domenico Matteo sono state trovate quasi un mese dopo, il 7 settembre, ma proprio per l’avanzato stato di decomposizione è difficile stabilire se fosse nato vivo o meno. Una relazione firmata dalla medico legale Valentina Bugelli e dall'antropologa forense Francesca Magli suggerisce che molto probabilmente il decesso sia avvenuto dopo la nascita.

È stata fissata per il 25 febbraio l’udienza in cui la Cassazione deciderà se Petrolini dovrà passare il resto della sua custodia cautelare in carcere – come chiesto dalla Procura e decretato dal tribunale del Riesame – oppure se potrà restare agli arresti domiciliari, come auspica invece la difesa che ha presentato ricorso.