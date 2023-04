Platinette la ripartenza dopo l'ictus: “Mi sono sentito come in un fermo-immagine”

Parma, 2 aprile 2023 - Mauro Coruzzi, in arte Platinette, dopo il ricovero lo scorso 14 marzo torna a parlare al suo pubblico. Il personaggio televisivo, conduttore radiofonico e tv posta selfie sui social e ripercorre i momenti terribili dell'attacco ischemico e il cammino in corso per ritornare alla normalità.

Ritrova l'umorismo Platinette che oggi si mostra sui social indossando un maglioncino nero e accennando un sorriso mentre posa per uno scatto: "La faccia della domenica", scrive nel post e aggiunge "...un po' prete".

Coruzzi, originario di Langhirano, racconta alla Gazzetta di Parma come, al momento del malore, si sia sentito come "bloccato in un fermo immagine, paralizzato dall'incapacità e dalla sorpresa di non riuscire ad avere reazione alcuna".

Ringrazia Andrea, il suo fisioterapista, che si accorge immediatamente di quanto sta succedendo e chiama il 118 e poi descrive le prime notti in ospedale dove "dormire sarà un lusso o uno stato che mi resterà estraneo, non voglio perdermi nemmeno un istante del vivere".

Ma poi "passano i giorni e sente che qualcosa si muove e qualcosa no (la mia volontà di farcela?), perché, sia chiaro, 'dal diamante non nasce niente, dal letame nascono i fior', citando De Andrè, e solo quando ti senti in mezzo ad un mare di... guai, è la tua spinta che diventa una marcia in più a farti risalire in superficie, la sola che farà la differenza".

Ed ora il percorso di riabilitazione, la ripartenza: "Non permettete che vi sia strappata via la speranza, per voi, per chi vi sta vicino, per un dopo che può solo migliorare".