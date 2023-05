Reggio Emilia, i Nas sequestrano oltre una tonnellata di alimenti

Parma, 22 novembre 2022 - Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro 1.115 kg di prodotti alimentari, il tutto nel corso delle più rencenti attività di controllo del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Parma sulla sicurezza alimentare svolte nelle province di Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia.

In particolare in provincia di Reggio Emilia i militari hanno ispezionato un deposito alimentare risultato privo di autorizzazione sanitaria e in precarie condizioni igienico sanitarie dovute a sporco ed escrementi di roditori. Al termine dei controlli è stata sequestrata oltre una tonnellata di prodotti alimentari (principalmente salumi e formaggi), del valore commerciale di circa 5000 euro, sanzionando il legale rappresentante dell’attività per un importo di 3mila euro.

In un negozio di giocattoli, invece, sono stati sequestrati 32 confezioni di bicchieri, piatti e posate di carta poiché prive della obbligatoria etichetta con le informazioni in lingua italiana. Nei confronti del titolare è stata elevata una sanzione di 3mila euro.

A Parma sanzioni in un bar

A Parma è stato ispezionato un bar-tavola fredda, dove i militari del Nucleo parmigiano hanno rinvenuto, nelle celle frigo, circa 9 kg di generi alimentari (uova, panna e spezie) scaduti che sono stati destinati al diretto smaltimento in autocontrollo. Per il titolare dell’attività è scattata una sanzione di 2.000 euro.

Controlli in un supermercato a Modena

A Modena in un supermercato sono state rilevate carenze igienico-sanitarie all’interno dei locali magazzino alimenti: ragnatele sulle pareti, polvere e sporco vetusto sulle superfici nonché presenza di diversi pannelli di rivestimento della controsoffittatura mancanti o danneggiati. I carabinieri hanno sottoposto a sequestro amministrativo 15 kg di carne confezionata all’interno della cella frigorifera priva delle indicazioni obbligatorie. In questo caso sono scattare sanzioni amministrative per un importo di 3.440 euro.

In provincia di Modena, invece, è stato ispezionato un bar – tavola calda dove sono emerse carenze igienico-sanitarie nei locali magazzino e cucina dovute alla presenza di sporco diffuso sulla pavimentazione, ragnatele sulle pareti, eccessiva formazione di ghiaccio e residui di pregressa conservazione di materie prime alimentari all’interno del congelatore a pozzetto. I militari hanno rilevato criticità anche in un altro locale dell’attività adibito a deposito alimenti e stoviglie, dove le pareti presentavano scrostature e macchie di umidità. Multa per 2000 euro. Su richiesta dei Carabinieri, sul posto è intervenuto personale dell’Ausl di Modena che ha stabilito lo sgombero del locale deposito.

A Piacenza diffidato il titolare di un pub

In provincia di Piacenza, i militari del Nas di Parma e della Compagnia Carabinieri di Piacenza hanno controllato un pub, rilevando lievi carenze igienico-sanitarie all’interno del locale cucina nonché alimenti accatastati sul pavimento oltre a dipendenti con attestati di formazione non adeguati alle mansioni svolte. Nei confronti del titolare è stata emessa una diffida: avrà tempo 30 giorni per risolvere tutte le criticità accertate.