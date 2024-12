Blitz nel Parmense, sgominata grande rete di spaccio: 10 arresti, 20 denunce e 57 segnalazioni

Parma, 3 dicembre 2024 – Smantellata un’ampia rete di spaccio, che comprendeva sostanze come cocaina, hashish e marijuana, con sede nel comune parmense di Busseto. Sono state arrestate 10 persone (tre italiani, tre marocchini, tre albanesi e un moldavo), denunciate altre 20 e segnalati 57 giovani che fanno uso di sostanze stupefacenti. Inoltre, sono stati posti sotto sequestro 20 chili di marijuana, 4 chili di cocaina, circa un chilo di hashish, oltre 25 mila dosi di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio, per un valore di mercato stimato dai militari sui 500 mila euro.

L’indagine ha avuto origine nel febbraio del 2023, coordinata dalla procura di Parma, in seguito all'individuazione di uno spacciatore albanese attivo in varie città del centro-nord Italia. Grazie alle intercettazioni telefoniche e ambientali, è emerso il coinvolgimento di altri soggetti che avrebbero compiuto diversi furti in abitazione. Il primo a Parma nel luglio 2023, nel corso del quale sono stati rubati gioielli, un orologio Baume et Mercier e altri preziosi per un valore di circa 15 mila euro, e un altro ad Azzate, in provincia di Varese, nel novembre 2023, in cui sono stati sottratti un fucile, una carabina e una pistola. Oltre a questo, sono state documentate varie cessioni di droga, fra cui una di 70 grammi di cocaina all'uscita del casello autostradale di Firenze.

Per depistare, nei loro scambi, le persone coinvolte si riferivano alla droga con termini come “punte di trapano” e “birra”. Negli atti è citato anche il nome di un corriere, un italiano di 47 anni, ritenuto responsabile di due consegne da 10 e 30 kg di marijuana nell'agosto 2024, a Bologna e nel Milanese. Lo stesso gestiva anche il traffico di cocaina: il 19 ottobre, con l'ausilio di un drone, i militari hanno filmato lo scambio di circa 3,5 kg di materiale – commissionati da un latitante albanese residente a Barcellona, catturato a sua volta con l’Interpol – in un comune del Bresciano. In casa del corriere, sono stati rinvenuti altri 17 kg di marijuana.

È poi emerso che nel territorio di Busseto operava una grande squadra di giovanissimi spacciatori.