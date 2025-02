Elicottero caduto a Parma: chi sono i due piloti morti con Lorenzo Rovagnati. Diretta

08:31

Area sotto sequestro per i rilievi dei Ris

Intanto l’area è stata posta sotto sequestro. In campo, per i rilievi, i Ris di Parma, gli specialisti delle analisi scientifiche. Gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente sono svolti dai carabinieri del comando provinciale, coordinati dalla Procura. In giornata è previsto anche un sopralluogo degli operatori dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che ha aperto un'indagine sull'accaduto.