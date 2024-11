Tentato omicidio, picchia la madre e cerca di accoltellare la sorella all’addome: 20enne arrestato

Parma, 24 novembre 2024 - Picchia la madre, poi tenta di uccidere la sorella provando a soffocarla e a pugnalarla all’addome con un coltello da cucina. È il terribile caso di violenza accaduto nei giorni scorsi a Parma, dove un 20enne è stato arrestato per tentato omicidio.

L'intervento dei carabinieri a Parma

La violenta aggressione familiare è avvenuta nei giorni scorsi in un quartiere periferico della città, dove il 20enne ha brutalmente picchiato la madre e successivamente tentato di accoltellare la sorella all’addome. Entrambe le donne se la sono fortunatamente cavata con ferite lievi. La notizia dell’arresto arriva a poche ore da un altro caso di violenza accaduto a Parma, dopo un uomo ha picchiato la moglie e aggredito i carabinieri.

L’episodio risale a qualche giorno fa, tutti i protagonisti (aggressore e vittime) sono di nazionalità italiana. Nel corso del violento litigio in famiglia, il ragazzo avrebbe inizialmente picchiato la mamma, sferrandole dei pugni sul corpo. E, quando la sorella è intervenuta per calmarlo, il 20enne se la sarebbe presa anche con lei. Prima ha tentato di soffocarla stringendole il collo con il braccio e poi ha provato a pugnalarla all’addome con un coltello da cucina.

Una telefonata al 112 ha fatto scattare l’allarme in un condominio della periferia dove alcuni condomini, allarmati alla vista di un uomo che con un coltello in mano, urlando, si aggirava

freneticamente nell'androne e sulle scale dell’immobile. I residenti hanno contattato i carabinieri, temendo che la situazione potesse volgere al peggio.

Una pattuglia della sezione radiomobile, intervenuta tempestivamente, si è trovata di fronte

ad un ragazzo, noto per pregressi atti di violenza, in forte stato di agitazione, il quale, con una mossa velocissima, ha fatto cadere a terra un coltello da cucina facendolo scivolare dalla manica della giacca.

Il ragazzo è stato pertanto fermato, perquisito e preso in custodia, nel frattempo, data l’urgenza di approfondire le dinamiche dei fatti, sul luogo è intervenuta una seconda pattuglia di Carabinieri. All’interno dell’abitazione, in attesa dei carabinieri due donne, madre e sorella del fermato.

Le donne a bassa voce, con ancora il terrore impresso sul volto, hanno riferito ai carabinieri di episodi di vessazioni e di violenze fisiche e psichiche perpetrate nel tempo, culminati nell’episodio in argomento, nel quale il ragazzo, avrebbe in un primo momento riversato la sua violenza nei confronti della madre colpendola con dei pugni al corpo, per poi proiettare la sua ira anche nei confronti della sorella che era intervenuta per tentare di fermarlo.

La sorella ha raccontato che, sentendo la madre chiedere aiuto, è intervenuta nel tentativo di bloccarlo, ma il ragazzo avrebbe tentato di soffocarla cingendole il braccio intorno al collo. Non riuscendo nell’intento, avrebbe tentato di accoltellarla due volte con un coltello preso dalla cucina, sferrandole dei fendenti all’addome che non andavano a segno solo perché la vittima si ritraeva e si faceva scudo con le braccia.

L’azione violenta del giovane si è interrotta solo quando si è reso conto che la madre era in contatto telefonico con i carabinieri e che dunque sarebbero sopraggiunti velocemente. Sul posto, su richiesta dei militari è intervenuto personale medico che con un’ambulanza ha trasportato le donne al pronto soccorso per le cure del caso successivamente dimesse con lesioni lievi.

I carabinieri, inquadrata la situazione, ritenendo di dover approfondire i fatti, e riscontrare le dichiarazioni delle donne, hanno accompagnato tutti in caserma. Le indagini, costituite da approfonditi accertamenti, hanno dimostrato l’esistenza di pregressi episodi nei quali sia la madre sia la sorella erano state vittima di violenza da parte del familiare.